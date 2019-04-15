Российский спортивный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу появления надписи фанатов московского «Динамо» на стене Виктора Цоя.

Пост с рассуждениями Уткин опубликовал в своем телеграм-канале. Журналист не понимает, почему акцию «динамовцев» назвали вандализмом, поскольку стена Цоя — сама по себе акт вандализма. «Когда в 91-м году стена в центре Москвы испещрялась надписями, это иначе не называлось», — заявил Уткин.

«Сама надпись про «Динамо» только ассоциативно, цветом. А по сути – самая знаменитая строчка Цоя. Она не менее и не более безвкусна, чем всё «Динамо» в целом, с одной стороны, и пресловутая стена – с другой», — заключил Уткин, добавив, что забавнее всего выглядит поддержка акции самим клубом.

Напомним, вчера на Арбате на стене Цоя появилась надпись «Перемен требуют наши сердца», авторами которой стали болельщики «Динамо», призывающие к изменениям в клубе.