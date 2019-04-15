Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов, завершивший карьеру игрока, снова сыграл в форме сине-бело-голубых. Произошло это на турнире ветеранов в г. Череповец «Лига мечты».

Фотографию Панова в форме «Зенита» выложил в своем «Инстаграме» бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов.

Вместе с Александром Пановым сборная ветеранов «Зенита» заняла на турнире последнее, четвертое место, уступив в матче за бронзу команде из Череповца со счетом . Золото «Лиги мечты» разыграли сборные «Спартака» и ЦСКА, верх взяли красно-белые.

Стоит отметить, что болеет Александр Панов не за «Зенит», а за московский «Спартак«, из-за чего его недолюбливают в Петербурге. В 2017 году на матч «Зенита» и «Спартака» Панов пришел в красно-белой атрибутике, из-за чего подвергся нападению фанатов.