Аналитики букмекерских контор практически со стопроцентной уверенностью заявляют, что чемпионом России в этом сезоне станет санкт-петербургский «Зенит«.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» стремительно падает и близится к единице. Сейчас он составляет 1,15.

Шансы соперников сине-бело-голубых уменьшаются, таким образом, котировки на победу в РПЛ «Локомотива» увеличились до 13.00, «Краснодара» до 15.00, а ЦСКА до 25.00.

Вероятность чемпионства московского «Спартака» в этом сезоне — самая маленькая в топ-5 лидеров сезона. После проигрыша в Ростове котировки москвичей упали до 150.00.

Напомним, вчера, 14 апреля, петербургская команда на «Газпром-Арене» разгромила «Анжи» со счетом 5:0, голы на счету Сердара Азмуна, Бранислава Ивановича, Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси (дубль). Благодаря ничейному результату «Краснодара» «Зенит» снова опережает ближайших преследователей в таблице на шесть очков.