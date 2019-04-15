Отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал результаты турнира UFC 236, на котором определялся будущий соперник его сына. Слова Нурмагомедова приводит портал Sport24.ru.

По мнению отца Хабиба, Макс Холлоуэй ничем не уступил Дастину Порье. «Тут могла быть либо ничья, либо его победа. В трех раундах, как минимум, он был точнее и убедительнее», — заявил Нурмагомедов.

Абдулманап Нурмагомедов также высказал мнение по поводу потенциального соперника Хабиба: «Каждый его удар носит опасность и может пошатнуть соперника. Свои победы в большинстве случаев он проводит досрочно. Однако я считаю и всегда считал классом выше Хабиба». Также Нурмагомедов уточнил, что с борьбой и давлением его сына Порье пока не сравниться.

Напомним, глава UFC Дана Уайт объявил, что первый бой после окончания дисквалификации Хабиб Нурмагомедов проведет именно против Дастина Порье.