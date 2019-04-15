Украинская экс-фигуристка, чемпионка Зимней Олимпиады в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл высказала мнение по поводу перспектив спортивных карьер Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Слова бывшей спортсменки приводит агентство Р-Спорт.

По словам Баюл, Медведева действительно любит фигурное катание, если перешла к другому тренеру и продолжила карьеру: «Раз Женя приняла такое решение, значит действительно хочет выступать, значит ей нравится соревноваться». По такому же принципу в спорте осталась и Туктамышева: «Уже далеко не юная спортсменка, но раз катается, значит любит это дело. С высоты того опыта, что пережила я сама, могу сказать: кататься надо прежде всего для себя».

Напомним, в этом сезоне Евгения Медведева с новым тренером Брайаном Орсером завоевала бронзу чемпионата мира в Сайтаме, а Елизавета Туктамышева стала третьей на командных соревнованиях в Фукуоке.