Норвежский экс-биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался по поводу завершения карьеры россиянином Антоном Шипулиным.

В интервью ютуб-проекта Марии Командной «Commandos» Бьорндален назвал Шипулина прекрасным парнем и заявил, что хочет его возвращения в мировой биатлон. «Я считаю, что он слишком рано закончил карьеру биатлониста. Он должен был соревноваться еще. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе«, — заявил Бьорндален, дополнив, что для этого требовалось бы желание Шипулина и правильная тренерская подготовка.

Напомним, российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. Причиной этому послужили многочисленные допинговые разбирательства в отношении российской сборной, а также отстранение Шипулина от Олимпиады в Пхёнчхане по непонятным причинам.