Аналитики букмекерских контор охотнее поверили в то, что Валерий Карпин может вернуться в московский «Спартак» на должность главного тренера. Сейчас специалист возглавляет «Ростов».

До матча «Ростова» со «Спартаком» в рамках 23 тура чемпионата России по футболу вероятность возвращения Карпина в московский клуб составляла 8 процентов, а коэффициент на обратный исход стремился к единице.

После того, как Карпин с «Ростовом» дома обыграл красно-белых со счетом 2:1, котировки на возвращение в «Спартак» возросли в полтора раза. Теперь шансы воссоединения красно-белых с Карпиным равны 12 процентам.

В 90-ые годы Валерий Карпин играл за московский «Спартак» на позиции полузащитника, в 2008 году стал генеральным директором клуба, а затем перешел на позицию главного тренера. Сотрудничество продолжалось до 2014 года.