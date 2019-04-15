Нападающий «Кайрата» и бывший одноклубник Андрея Аршавина Адеринсола Эсеола заявил, что не станет играть в российском клубе, поскольку считает Россию агрессором. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.

По словам Эсеолы, после событий на Майдане в 2014 году, отношения русских и украинцев изменились: «Все темы сводятся к этому конфликту. Всё время. Для нас, украинцев, Россия — агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идёт противостояние». Играть за клуб из России Эсеола бы не стал, даже если бы ему, как Ярославу Ракицкому, пришло предложение из этой страны.

С Андреем Аршавиным во время его нахождения в «Кайрате» Эсеола этой темы не касался. «Своеобразные разговоры были, но на какой-то конфликт лично мы вдвоём не шли. Наоборот, профессионально и по-взрослому разрешали все междоусобицы», — сказал украинский футболист.