Норвежский экс-биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказал свое мнение по поводу распространения терапевтических исключений в сборной Норвегии. Об астме и других заболеваниях Бьорндален поведал в интервью ютуб-проекта Марии Командной «Commandos»

Как заявил Уле-Айнар Бьорндален, его легкие абсолютно чисты: «Я никогда не тренировался будучи больным, моим легким не требовались никакие медикаменты». По мнению экс-биатлониста, спортсмены с астмой должны получать соответствующее лечение и принимать препараты, которые им полагаются, однако получить терапевтические исключения у врачей очень легко.

«Я знаю очень много спортсменов, у которых нет астмы, но есть терапевтическое исключение. Это не есть хорошо», — сказал Бьорндален, предложив создать нейтральный орган, который будет заниматься выдачей врачебных исключений.