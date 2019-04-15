Российский боец ММА Вячеслав Дацик проиграл в поединке с ютуб-блогером Артемом Тарасовым. Об этом РБК рассказал присутствовавший на закрытом мероприятии Дмитрий Дёмушкин.

По словам Дёмушкина, бой закончился после трех раундов, поскольку Дацик начал применять запрещенные приемы, например, он начинал драться раньше сигнала судьи. В итоге бойца дисквалифицировали.

Сообщается, что победителя боя Артема Тарасова приводили в чувство медики: он не мог подняться на ринге из-за боли в животе. Официальное видео боя будет опубликовано на ютуб-канале организатора боя блогера Амирана Сардарова. Во избежание сливов и утечек у зрителей боя забирали телефоны, однако их избежать не удалось.

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии. Бой с Тарасовым стал его первым после тюремного заключения.