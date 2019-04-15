Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, который сразится с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, рассказал, как можно победить россиянина в бою. Слова Порье цитирует MMA Junkie.

«Что нужно для победы над Нурмагомедовым? Мужество, решительность», — рассказал американец. По мнению Порье, для победы над Хабибом также требуется немного сумасшествия и вера в себя. «Все, что необходимо для того, чтобы стать чемпионом. Все это у меня есть», — заявил боец.

В минувшее воскресенье, 14 апреля, Дастин Порье стал временным чемпионом UFC в легком весе, победив на турнире UFC 236 Макса Холлоуэя. Глава промоушена Дана Уайт подтвердил, что следующий бой Порье пройдет с Хабибом Нурмагомедовым, ориентировочное время проведения поединка — сентябрь 2019 года.