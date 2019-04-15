Врачи петербургского «Зенита» до сих пор не смогли осмотреть нападающего Александра Кокорина, который отбывает наказание в СИЗО «Бутырка».

Как сообщает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, медиков так и не пустили к футболисту. «Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания не жалуется», — заявил Мельников, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, 8 апреля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что врачи смогут осмотреть Кокорина уже в ближайшее время. По словам тренера, медицинская служба «Зенита» неоднократно делала запрос на посещение футболиста, однако разрешение было получено только в начале апреля. «В ближайшее время доктора могут попасть к Кокорину», — говорил Семак.