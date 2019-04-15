Сокамерники футболиста Павла Мамаева, вместе с ним принявшие участие в матче в СИЗО «Бутырка», выразили удивление по поводу того, что до сих пор не получили обещанные благодарности.

Как сообщает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, сотрудники СИЗО обещали выдать благодарность всем, кто примет участие в матче. «Прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО «Бутырка» благодарности не вручила», — заявил Мельников, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Специалист добавил, что наличие благодарностей может сыграть большую роль при рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима.

Напомним, матч в «Бутырке» состоялся 14 февраля. Мамаев сыграл за обе команды и забил семь голов.