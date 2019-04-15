Пловчиха Евгения Чикунова подверглась травле со стороны болельщиков после того, как опередила чемпионку мира Юлию Ефимову на чемпионате России.

14-летняя Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брасом, в то время как Ефимова заняла лишь третье место и не выполнила критерий отбора на чемпионат мира. Однако Ефимова всё равно попала в команду, так как Чикунова будет выступать на юношеском чемпионате Европы.

Тренер Чикуновой Юрий Маслов сообщил, что после победу на его подопечную обрушилась волна негатива от болельщиков. «После этой победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев, — заявил специалист, слова которого приводит ТАСС. — Писали, что она употребляет анабол, другие таблетки. Всё это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом». Тренер добавил, что такая мера была принята для того, чтобы сберечь психику юной спортсменки.