Видеоблогер Николай Соболев вызвал на поединок бойца ММА Вячеслава Дацика.

«Дацик, ты пивная бочка, а не боец. Хочешь жестко? Ну давай раз на раз на топорах. Выживешь после Тарасова – принимай вызов», — написал Соболев в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Вячеслав Дацик проиграл в поединке с ютуб-блогером Артемом Тарасовым.

Отмечается, что победителя боя Артема Тарасова приводили в чувство медики: он не мог подняться на ринге из-за боли в животе. Официальное видео боя будет опубликовано на ютуб-канале организатора боя блогера Амирана Сардарова. Во избежание сливов и утечек у зрителей боя забирали телефоны, однако их избежать не удалось.

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии. Бой с Тарасовым стал его первым после тюремного заключения.