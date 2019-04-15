Российская биатлониста Лариса Куклина перенесла операцию в связи с гайморитом.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фотографию из больницы и сообщила, что не ела практически сутки. «Меня перевели с реанимации в палату! Я не кушала уже 22 часа», — написала Куклина под публикацией.

Спортсменка выразила надежду, что ей удалось окончательно справиться с гайморитом и готовиться к новому сезону в хорошем состоянии здоровья. Напомним, в минувшем сезоне Куклина пропускала старты из-за болезни и прошла курс лечения антибиотиками.

Ранее сама биатлонистка отмечала, что состояние здоровья отбрасывало её на несколько шагов назад, так как по ходу сезона она успела заболеть три раза.