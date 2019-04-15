Артисты Лев Лещенко и Юрий Лоза высказались по поводу инцидента, связанного с болельщиками «Динамо» и стеной Цоя.

По словам Лещенко, он болельщик «Динамо», но в то же время трепетно и с пониманием относится к Цою. По мнению артиста, это не то место, чтобы делать такие надписи.

«Зачем на памятниках писать что-то? Есть пресса, выходите туда, никто не запрещает. Тем более перемены в «Динамо» скоро начнутся, апрель уже идёт. Перемены будут, пусть ждут. Не могу назвать эту акцию вандализмом, но это неправильно. Это не их стена и не то место, где надо заниматься такого рода протестами», — сказал Лещенко.

Певец Юрий Лоза считает, что стену Цоя признавали стеной Цоя только фанаты, а стена является общей собственностью.

«Поклонникам Цоя следовало бы обратиться в мэрию с просьбой признать эту стену стеной Цоя. Тогда бы её приравняли к собственности, которая защищена законом. А сейчас на ней могут писать и фанаты, и кто угодно. В данном случае фанаты «Динамо» ничем не хуже фанатов Цоя. Они имеют столько же прав, такие же граждане России», — сказал Лоза, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что болельщики «Динамо» нарисовали граффити на стене Виктора Цоя в преддверии матча с «Краснодаром». Фанаты написали строчку из песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

В «Динамо» отреагировали на поступок болельщиков и пообещали подарить два билета на матч с «Краснодаром» тому, кто первым сфотографируется на фоне стены с клубной атрибутикой. Позже стало понятно, что акция фанатов направлена против руководства клуба.