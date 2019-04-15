Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что в будущем хочет создать свою команду.

На данный момент спортсменка тренируется у Евгения Плющенко, но не принимает участие в соревнованиях, хотя ещё не объявляла об официальном завершении карьеры. Фигуристка призналась, что в будущем планирует сама заняться тренерской деятельностью, поэтому многие моменты подсматривает у своего наставника. Сотникова отметила, что многое запомнила и у своего предыдущего тренера — Елены Буяновой.

«Сейчас такие технологии, много чего можно было бы разработать, — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». — Можно было бы сделать целую систему, по которой обучать детей».

Сотникова добавила, что главный урок, который она получила от Плющенко — это техника и то, как её правильно отрабатывать на полу.