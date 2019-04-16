В четвертьфинале Лиги чемпионов состоятся две ответные встречи — каталонская «Барселона» примет английский «Манчестер Юнайтед», а амстердамский «Аякс» в Турине сыграет с туринским «Ювентусом».

В первом матче между каталонцами и англичанами минимальную победу одержала команда Эрнесто Вальверде. Тогда на стадионе «Олд Траффорд» единственный мяч забил в свои ворота защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу на 12-й минуте встречи.

Первая игра между «Старой синьорой» и голландской командой завершилась со счетом 1:1. Счет на 45-й минуте открыл Криштиану Роналду с передачи Жоау Канселу. Уравнял игру полузащитник команды Эрика тен Хага Давид Нереш уже на первой минуте второго тайма.

Отметим, обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени. 17 апреля состоятся еще два матча четвертьфинала — «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» приедет в гости к «Порту».