Защитник футбольного клуба «Челси» Давид Луис прокомментировал поражение от «Ливерпуля». Игра проходила в рамках чемпионата Англии на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0.

Луис отметил, что игроки «Ливерпуля» воспользовались своими возможностями и забили два гола, в то время как футболисты «Челси» этого не сделали. «Немного обидно, когда проводишь отличный матч на «Энфилде» и не побеждаешь», — сказал защитник, слова которого приводит пресс-служба лондонского клуба.

Луис добавил, что у «Ливерпуля» отличная команда и отличный тренер, они борются за титул и имеют очень хороший настрой. Однако футболист уверен, что и у «Челси» были возможности для взятия ворот. Луис пояснил, что как только появляется шанс реализовать момент, необходимо им пользоваться. «Мы не набрали здесь очков, но мы по-прежнему продолжаем борьбу», — заключил бразилец.