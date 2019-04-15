В рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стартовали два матча. В Каролине местная команда «Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз», а в Торонто «Мэйпл Ливз» играют с «Бостоном».

Матч стартовал в 02:00 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 2-0 в пользу столичного клуба. В первом матче команда Тодда Рирдена обыграла подопечных Рода Бриндамора со счетом 4:2, вторая игра завершилась со счетом 4:3, обе встречи проходили в Вашингтоне. Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в этой серии, Кузнецов 3 (0+3) балла. Одна передача на счету Дмитрия Орлова.

Российскй форвард «Каролины» Андрей Свечников в первой игре оформил дубль, а во второй на его счету результативная передача.

В параллельном матче «Торонто» принимает «Бостон», счет в серии ничейный — 1-1. Встречи завершились зеркально — оба раза команды играли со счетом 4:1. В первом матче победа была за «Торонто». Россиянин Никита Зайцев результативными действиями не отличился.