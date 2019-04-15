Тренер по фигурному катанию Евгению Рукавицын оценил выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой в минувшем сезоне.

Спортсменка отлично выступила на командном чемпионате мира, где чисто исполнила два тройных акселя и одержала победу в своей категории. Рукавицын отметил, что такой результат Туктамышевой не стал для него сюрпризом, так как фигуристка выступала блестяще всю первую половину сезона.

«Пройти весь соревновательный год на одном уровне ей помешала нелепость — болезнь, которую Елизавета подхватила в его середине», — сказал Рукавицын, слова которого приводит RT. Тренер считает, что тройной аксель Туктамышевой является одним из лучших в женском одиночном катании. Специалист поздравил фигуристку и её тренера Алексея Мишина с успехом.

Напомним, на командном чемпионате мира сборная России заняла третье место.