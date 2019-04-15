Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился ожиданиями от предстоящих Европейских игр, которые будут проходить в Минске.

Лукашенко отметил, что медальный план сборной Белоруссии не озвучивался публично, однако перед командой стоит задача выступить не менее успешно, чем в Баку. «Это битва, если хотите — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве», — заявил президент, слова которого приводит ТАСС.

Лукашенко выразил надежду, что это требование будет донесено до спортсменов и тренеров, которые смогут настроить команду на борьбу и победу. «Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека», — сказал Лукашенко.