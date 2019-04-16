В Колорадо стартовал матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местным «Эваланш» и «Калгари Флеймз».

Встреча началась в 5:00 по московскому времени, в данный момент счет в серии ничейный — 1-1.

В первом матче, который проходил в Калгари, победу со счетом 4:0 одержала команда Билла Питерса. В составе «Флеймз» дубль оформил Ткачук, еще по шайбе забросили Маньяпане и Баклунд.

Во второй встрече подопечным Джареда Беднара удалось взять реванш со счетом 3:2. У «Колорадо» по шайбе забросили Ньето, Комфер и Маккиннон, а у «Калгари» отличились Андерссон и Монахан.

Отметим, вратарь «Колорадо» Семен Варламов обе встречи провел на скамейке запасных. Никита Задоров не отличился результативными действиями, а Владислав Каменев травмирован.