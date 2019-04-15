Защитник хоккейного клуба «Авангард» Никита Пивцакин поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА.

«Все знают, как с ними бороться, — сказал хоккеист, слова которого приводит клубное телевидение. — Просто надо выходить на лед и играть в свой хоккей».

Пивцакин пояснил, что команде не нужно подстраиваться под ритм соперника — лучше задавать свой и навязывать борьбу, первыми наносить удары по воротам. Он отметил, что в финале играют две атакующие и агрессивные команды, поэтому в каких-то моментах нужно быть хитрее.

Защитник рассчитывает на успех во втором матче. «Это должен быть наш вечер», — сказал Пивцакин и добавил, что команде некуда отступать.

Напомним, ЦСКА ведёт в серии со счётом 1-0. Второй матч состоится сегодня, 15 апреля, в 19:30.