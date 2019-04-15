Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын поделился мнением по поводу того, сможет ли россиянка Елизавета Туктамышева усложнить программу в следующем сезоне.

Рукавицын отметил, что на тренировках спортсменка исполняет каскады с тройным акселем, поэтому ей по силам добавить второй прыжок в произвольную программу. По мнению тренера, усложнение контента вполне возможно, потому что Туктамышевой предстоит соперничать с молодыми спортсменками, владеющими самыми сложными элементами — в том числе и четверными прыжками. «Возможно, Елизавета пойдет ва-банк», — сказал Рукавицын, слова которого приводит RT.

Напомним, в минувшем сезоне Туктамышева выиграла две медали Гран-при и вышла в финал серии, где завоевала бронзу. На командном чемпионате мира в Фукуоке спортсменка выиграла женские соревнования, исполнив два тройных акселя.