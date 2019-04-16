Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия.

Об этом сообщается на официальном сайте «Дакара».

Отметим, с 2009 по 2019 год ралли-марафон проводился в странах Южной Америки.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация автоспорта Анголы вышла на руководства «Дакара» с предложением провести ралли в Англе и Намбии. Две стороны обсуждали этот вопрос во время январского марафона 2019 года, который проходил в Перу.

Напомним, что Аргентина, Чили и Боливия отказались от марафона по финансовым соображениям.

На африканском маршруте проходит другой престижный ралли-марафон, который называется «Africa Eco Race».

После рейда-2019 президент России Владимир Путин остался недоволен тем, что во время ралли «Дакар-2019» один из экипажей российской команды «КАМАЗ-Мастер» был дисквалифицирован.