В Интернете появились фотографии домашней игровой формы «Ливерпуля», в которой клуб будет выступать в сезоне 2019/20.

Фотографии экипировки были опубликованы на онлайн-портале Footyheadlines. Футболки выполнены в традиционном для «Ливерпуля» красном цвете, так же на них присутствуют узкие светлые вертикальные полоски и эмблема команды. Спонсором команды является фирма New Balance.

⚠🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴 BREAKING: Liverpool 19-20 Home Kit Leaked: https://t.co/Gd8rj2nFdm — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 15, 2019

Напомним, на данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английском премьер-лиги, имея 85 очков после 34 матчей. В предыдущей встрече подопечные Юргена Клоппа обыграли лондонский «Челси»: игра проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 2:0. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит в гостях сыграть с «Кардифф Сити».