Российская фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в Москве под руководством Этери Тутберидзе, исполнила каскад из тройных акселя и тулупа.

Спортсменка продемонстрировала владение элементами во время тренировки, видеозапись появилась в официальном аккаунте тренера в «Инстаграме».

Напомним, Акатьевой всего 11 лет, поэтому на данный момент она не может выступать в юниорской возрастной категории. Ранее спортсменка выучила каскад из четверного и тройного тулупов.

Спортсменка занимается фигурным катанием с четырех лет, на соревнованиях она представляет Москву. В 2019 году Акатьева стала второй на первенстве Москвы среди девочек старшего возраста.

Юные фигуристки Тутберидзе славятся выполнением сложных четверных прыжков: на юниорских соревнованиях чистые четверные тулуп и лутц исполняли Александра Трусоваи Анна Щербакова, а на взрослом уровне четверной сальхов исполнила Элизабет Турсынбаева.