Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал трассу в Квебеке, на которой проходили гонки финала Кубка мира.

По мнению Большунова, в следующем году у него будет больше шансов выиграть Большой хрустальный глобус, так как финал Кубка мира будет проходить на другой трассе — в Кэнморе. «А не как в этом Квебеке – детский сад просто», — заявил спортсмен, слова которого приводит «Лыжный спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Большунов занял второе место в общем зачёте, уступив норвежцу Йоханнесу Клэбо. Обладатель Большого хрустального глобуса определился лишь на заключительном этапе: спортсмены боролись за победу до самого конца. Несмотря на то, что Большунов не смог выиграть генеральную классификацию, он стал первым в дистанционном зачёте.