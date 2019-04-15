Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что большое представительство норвежцев в FIS может быть на руку Йоханнесу Клэбо.

Вяльбе заявила, что Клэбо выиграл общий зачёт Кубка мира во многом из-за того, что в сезоне преобладали короткие гонки, а норвежец как раз хорошо демонстрирует себя на подобных дистанциях. «У норвежцев очень много представителей в комитетах FIS, которые предлагают удобный им календарь, — сказала специалист, слова которой приводят «Известия». — И это в корне неправильно».

Также Вяльбе отметила, что календарь составлялся в угоду телевидению, так как спринты и масс-старты пользуются большей популярностью у зрителей. По мнению специалиста, календарь нового сезона будет лучше: он даст лыжникам, предпочитающим длинные дистанции, шанс проявить себя.

Ранее Вяльбе выразила недовольство по поводу отсутствия скиатлона в программе Кубка мира.