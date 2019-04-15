Новым главным тренером лондонского «Челси» может стать Хави Грасия, на данный момент возглавляющий «Уотфорд».

Как сообщает The Sun, Грасия может начать работу в «Челси» со следующего сезона. По информации издания, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста на замену нынешнему главному тренеру Маурицио Сарри.

«Челси» уверенно начал текущий сезон, однако затем потерял позиции и ухудшил показатели. Разговоры об отставке Сарри появились давно, однако после разгромного поражения от «Манчестер Сити» со счётом 6:0 руководство лондонцев серьёзно задумалось о поиске нового наставника.

Грасия начал работу в «Уотфорде» прошлым летом, до этого тренер возглавлял «Осасуну», «Малагу» и казанский «Рубин».