Футбольный клуб «Зенит» назвал фамилию лучшего игрока матча с «Анжи» — им стал защитник Бранислав Иванович.

Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды в официальном аккаунте в «Твиттере».

Напомним, матч «Зенит» — «Анжи» состоялся вчера, 14 апреля: сине-бело-голубые принимали махачкалинцев на своём поле и одержали победу с разгромным счётом 5:0. Автором одного из забитых голов стал Бранислав Иванович.

Таким образом, «Зенит» укрепил свои позиции в турнирной таблице чемпионата России: петербуржцы продолжают лидировать, их отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков. На втором месте идёт «Локомотив», на третьем — «Краснодар»: обе команды имеют по 42 набранных очка после 23 сыгранных матчей. Также в пятёрку сильнейших входят московские ЦСКА (40) и «Спартак» (36).

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром».