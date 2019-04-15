Российская гимнастка Мария Пасека рассказала, почему в женской сборной России не наблюдается прогресса, в то время как мужская команда заметно прибавила.

Спортсменка объяснила, что в сборной появились новые молодые девочки, которым пока не хватает опыта, а в мужской команде сохранился состав с Олимпийских игр. «Им нужен был азарт, иначе опускаются руки, когда проигрываешь постоянно», — сказала Пасека, слова которой приводит агентство «Р-Спорт».

Гимнастка призналась, что не смогла сдержать эмоций, когда Артур Далалоян выиграл золотую медаль чемпионата мира. «Я плакала сидела, мы с ним с детства знакомы, я раньше в «Динамо» тренировалась тоже, — завила гимнастка. — И я знаю, насколько он этого хотел, мечтал об этом. Вот я и расплакалась, думаю, что «наконец-то!»

Напомним, на чемпионате Европы в Щецине Пасека победила в опорном прыжке.