Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин оценил игру голкипера Сергея Бобровского в матче плей-офф Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой «Коламбуса» со счётом 3:1.

«Как обычно, он (Бобровский — прим.) в порядке! — сказал Панарин, слова которого приводит «Матч ТВ». «Тампа» опять имела очень много моментов. Но Сергей опять показал, кто здесь батька».

Напомним, Бобровский был признан первой звездой матча: голкипер «Коламбуса» отразил 30 из 31 броска в створ ворот. Единственным хоккеистом, чей удар прошел мимо Бобровского, стал Онджей Палат, однако его шайба ничего не решала.

Панарин активно поучаствовал в победе команды: он отдал результативную передачу на Кэма Аткинсона. Помимо него в матче также отличились Мэтт Дюшен и Оливер Бьоркстранд.