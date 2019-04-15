Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, чем отличается подход к играм в плей-офф от регулярного чемпионата.

Хоккеист объяснил, что в плей-офф необходимо забыть о погоне за очками — нужно работать только на команду. «Голы, очки уходят на второй план», — сказал Панарин, слова которого приводит «Матч ТВ». Игрок добавил, что в «регулярке» можно гнаться за очками, но в плей-офф нужно прежде всего думать об интересах команды.

«Тут уже нет разговоров о том, что кому удобно», — сказал нападающий и добавил, что старается приносить пользу «Коламбусу». «А о себе пока забуду», — заключил хоккеист.

Напомним, накануне состоялся матч серии плей-офф между «Коламбусом» и «Тампой». Команда Панарина одержала победу со счётом 3:1.