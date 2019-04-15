Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы. Российский нападающий Василий Подколзин занимает в списке вторую строчку.

По мнению Штубба, Подклозин на высоком уровне владеем всеми навыками: катанием, скоростью, броском и умением разыгрывать шайбу. Специалист отметил, что российский форвард показывает интенсивный хоккей и является умным двусторонним игроком. «Он обладает всем необходимым, чтобы стать звездой», — заявил Штубб, слова которого приводит официальный сайт лиги.

Напомним, в рейтинге скаутского бюро Подколзин уступает только финскому форварду Каапо Какко и ТПС. На третьей строчке значится шведский защитник клуба АИК Филип Броберг.

Драфт НХЛ 2019 года пройдет в Ванкувере 21-22 июня.