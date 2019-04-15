Букмекеры определила главных соперников петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России. На данный момент петербуржцы располагаются на первой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 48 очков после 23 сыгранных матчах.

На втором месте располагается московский «Локомотив» — у команды 42 очка. Такой же показатель и у «Краснодара», идущего на третьем месте.

По мнению букмекеров, «Зенит» сможет сохранить своё преимущество до конца чемпионата: на победу сине-бело-голубых ставят с коэффициентом 1.15. Коэффициент на успех «Локомотива» — 13.0: по версии аналитиков, только «железнодорожники» смогут вклиниться в борьбу за трофей.

Шансы «Краснодара» оцениваются коэффициентом 15.0.

В следующем матче «Зениту» и «Краснодару» предстоит сыграть между собой.