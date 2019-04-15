Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что обсудил со стюардом инцидент, произошедший во время Гран-при Китая. Квят и пилоты «Макларена» стали участниками аварии на первом круге трассы. Затем россиянин был наказан проездом по пит-лейну.

«Встреча была долгой, — сказал Квят. — Думаю, они в каком-то смысле поняли, что поступили слишком жестоко, я почувствовал это». Пилот добавил, что между ним и стюардом остались разногласия, но в целом стороны поняли друг друга.

Ранее Квят сообщил, что много раз пересмотрел видеозапись инцидента много раз и остался несогласен со штрафом: «У меня не было недостаточной поворачиваемости – ничего такого. На выходе из поворота я ехал ровно по траектории».