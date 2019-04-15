Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о неудачной серии его команды с «Нью-Йорк Айлендерс». В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда Кросби потерпела три поражения подряд.

«Вряд ли кто-то хотел бы оказаться со счётом 0-3 в серии, — сказал нападающий, слова которого приводит Pens Inside Scoop. — Но я хочу быть частью команды, которая выберется из подобного положения». Игрок добавил, что необходимо грамотно контролировать шайбу и вводить её через нейтральную зону, а также хорошо обороняться.

Кросби отметил, что посмотрит несколько матчей плей-офф с участием других команд по телевизору. «. Это прекрасное время, когда играется очень много матчей», — сказал хоккеист.