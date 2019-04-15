Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Сульшер считает, что в предстоящем поединке его команде достаточно забить гол и не пропустить. «Если не пропустим, сохраним интригу в противостоянии», — сказал тренер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. Также Сульшер обратил внимание на то, что его подопечные могут забивать со стандартов, так как в команде много рослых футболистов. «Память о матче с «ПСЖ» поможет нам», — добавил тренер.

Матч между «Барселоной» и «Манчестером» будет проходить завтра, 16 апреля. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00. В первом поединке каталонцы одержали победу со счётом 1:0.