В Москве завершился первый период хоккейного матча между ЦСКА и омским «Авангардом»: команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Игра проходит в рамках финала Кубка Гагарина, москвичи выиграли первый матч серии.

В середине стартовой двадцатиминутки нападающий хозяев Сергей Андронов был наказан двухминутным штрафом за толчок соперника на борт, но игроки «Авангарда» не смогли воспользоваться большинством.

«Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути казанский «Ак Барс», астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл подольский «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Ранее Nevasport провёл голосование среди болельщиков и определил, какую из команд в финале будут поддерживать сильнее. С большим преимуществом победил омский «Авангард»: за него проголосовали 88% опрошенных.