Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что скоро вернётся в октагон.

На своей странице в «Инстаграме» Хабиб опубликовал фотографию, под которой сообщил о своём скором возвращении. «Ready for war. Come back soon», — написал Нурмагодмедов. (Готов к войне, скоро вернусь — прим.).

Напомним, на данный момент Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за участие в массовой драке, которую он спровоцировал после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее глава UFC Дана Уайт уточнил имя следующего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата. В сентябре Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.

13 апреля Порье стал обладателем временного титула чемпиона UFC в легком весе. В поединке против Макса Холлоуэя он использовал все раунды и одержал победу благодаря решению судей. Ранее в СМИ сообщалось, что победитель этого боя встретится с Хабибом в октагоне в его первом бою после дисквалификации.