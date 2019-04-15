В Монте-Карло продолжается турнир ATP, в рамках которого россиянин Карен Хачанов встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.
В матче первого круга Сонего одержал победу над своим соотечественником Андреасом Сеппи. Игра завершилась со счётом 6:7 (4:7), 4:6, продолжить поединка составила 1 час 46 минут.
Также определился соперник ещё одного российского спортсмена — Даниила Медведева: им станет молдаванин Раду Албот. В первом круге Албот одолел словенского теннисиста Аляжа Бедене — 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
Напомним, в матче первого круга Медведев разгромил представителя Португалии Жоау Соузусо счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.
Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль.