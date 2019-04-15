Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об отстранении колумбийского велогонщика Ярлинсона Пантано, выступающего за команду Trek — Segafredo.

В пресс-релизе организации уточняется, что гонщик сдал положительный допинг-тест: в его крови был обнаружен эритропоэтин. Отмечается, что данный тест был сдан в период, когда соревнования не проводились — 26 февраля 2019 года.

«Гонщик вправе запросить вскрытие пробы В», — говорится в пресс-релизе союза велосипедистов.

В 2016 году Пантано стал победителем одного из этапов престижной многодневки «Тур де Франс».

Напомним, применение эритропоэтина считается самым грубым нарушением антидопинговых правил. Вещество не может попасть в организм случайно: оно вводится подкожно и внутривенно.