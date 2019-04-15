Российская фигуристка Анастасия Тараканова покинула группу Евгения Плющенко, в которой тренировалась на протяжении прошлого сезона.

Теперь спортсменка будет работать под руководством Светланы Пановой в «Снежных Барсах», где уже занималась ранее до перехода к Этери Тутберидзе.

«Тараканова ушла к Пановой, — сказал Плющенко, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Она решила попробовать работать с одним из своих прежних тренеров. Может быть, это и правильно». По мнению тренера, фигуристке не удалось перестроиться для работы в новой группе.

«Одно время Настя смогла поменять отношение к делу, мы неплохо провели сезон», — отметил Плющенко и добавил, что перед новым сезоном спортсменке было необходимо усилять свою программу и разучивать более сложные элементы, но Тараканова не захотела этого делать.