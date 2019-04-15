В Москве завершился второй период хоккейного матча между ЦСКА и омским «Авангардом»: команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Игра проходит в рамках финала Кубка Гагарина, москвичи выиграли первый матч серии.

В середине стартовой двадцатиминутки нападающий хозяев Сергей Андронов был наказан двухминутным штрафом за толчок соперника на борт, но игроки «Авангарда» не смогли воспользоваться большинством.

Во втором периоде гости снова провели две минуты в большинстве, но опять не смогли реализовать его. За опасную игру высоко поднятой клюшкой был удалён Клас Дальбек.

«Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути казанский «Ак Барс», астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл подольский «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.