Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход фигуристки Анастасии Таракановой из его группы.

Плющенко отметил, что фигуристка не смогла перестроиться для работы в новой группе. «Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась, — заявил тренер, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики». Плющенко добавил, что разговаривал со спортсменкой на тему её отношения к тренировочному процессу, но не добился успеха. После этого тренер обратился к родителям Таракановой и поднял тему смены тренировочной группы.

Напомним, ранее стало известно, что фигуристка продолжит карьеру под руководством Светланы Пановой в «Снежных Барсах». Тараканова уже занималась в этой группе до перехода к Этери Тутберидзе.