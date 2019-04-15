В Москве завершился хоккейный матч между ЦСКА и омским «Авангардом». Игра проходила в рамках финала Кубка Гагарина, хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит лишь в третьем периоде: на 54-й минуте ворота «Авангарда» распечатал форвард армейцев Константин Окулов. В роли ассистента выступил Максим Шалунов. За полторы минуты до окончания встречи Михаил Григоренко удвоил преимущество ЦСКА, отправив шайбу в пустые ворота. Третья шайба была заброшена за 50 секунд до финальной сирены — отличился Сергей Андронов.

В середине стартовой двадцатиминутки нападающий хозяев Андронов был наказан двухминутным штрафом за толчок соперника на борт, но игроки «Авангарда» не смогли воспользоваться большинством. Во втором периоде гости снова провели две минуты в большинстве, но опять не смогли реализовать его. За опасную игру высоко поднятой клюшкой был удалён Клас Дальбек.

Для ЦСКА эта победа стала второй в серии: таким образом, москвичи повели со счётом 2-0. Следующая игра состоится в Балашихе.