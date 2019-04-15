Польская лыжница Юстина Ковальчик отреагировала на новость о пожаре в Соборе Парижской Богоматери.

Спортсменка ретвитнула информацию о катастрофе, сопроводив публикацию плачущим смайлом.

Пожар в Нотр-дам-де-Пари вспыхнул вечером 15 апреля. Как сообщают СМИ, сначала у собора обрушились часы и шпиль, затем полностью провалилась крыша. Представители собора говорят, что спасти здание не удастся — скорее всего, оно сгорит до основания.

Также стало известно, что возгорание произошло из-за работ по реставрации здания. Многие, и в частности президент США Дональд Трамп, предлагали тушить пожар при помощи авиации.Однако Французская гражданская оборона объяснила, что такой возможности не было: пожарные самолеты не приспособлены для пожаров подобного типа и могли повредить и стены собора.